Русский язык вновь стал причиной инцидента на Украине. На этот раз в одном из магазинов Киева охранник вывел из себя покупателя русской речью.

Инцидент был запечатлен на видео, которое появилось в Сети. Пользователи волнуются за судьбу охранника, который в ответ на претензии покупателя заявил, что Киев является русскоязычным городом. Недовольный клиент повозмущался и ушел, но администрация магазина уже пообещала разобраться в ситуации.

Практика показывает, что охранника сперва могут заставить извиняться на камеру, а затем просто уволить из магазина.

Ранее во Львове депутат Верховной рады возмутилась из-за подростка, который пел под гитару песни Виктора Цоя. Парень вспылил в ответ на претензии. Через некоторое время появилось видео с его извинениями, которое, как выяснилось позже, было сделано под давлением.