46-летний популярный певец Николай Басков поделился своими новыми черно-белыми фотографиями в социальных сетях, на которых он позирует лежа на кресле в коротких шортах и футболке. Фанаты отметили его красивую подтянутую фигуру и стройное лицо. Басков пожелал хорошей недели всем своим подписчикам.

Некоторые фанаты предположили, что похудение артиста может быть результатом хирургического вмешательства, и начали сравнивать его с коллегой Филиппом Киркоровым, который известен своим интересом к постоянным пластическим операциям.

Ранее Николай Басков вместе с певцом Григорием Лепсом пообещали выплачивать по одному миллиону рублей бойцам ВС России за каждый подбитый танк украинской армии.