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Тамара Михайловна, народная артистка России, дала концерт на сцене «Зеленого театра» в Кишиневе в сопровождении Муниципального оркестра Camerata Chișinău. Похудевшая, она призналась, что волнуется: «Все желают мира и хотят, чтобы он царил повсюду».

Гвердцители не согласилась с идеей сокращения своего репертуара под политическую повестку дня. «Я не могу представить свой концерт без русских песен», — отметила она. «Это похоже на создание букета, где рядом находятся разные цветы. Они образуют единую композицию. Вот в этом заключается их очарование! Рядом с грузинскими песнями звучат русские, белорусские, украинские, иврит, идиш, французский. Это такой прекрасный букет!»

Гвердцители удивилась слухам, распространяющимся в сети, о том, что она больше не будет петь на русском языке. Любимица Мишеля Леграна объяснила, что музыка является интернациональной и должна служить высшим целям.

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