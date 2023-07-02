Звезда реалити-шоу, модель и светская львица Ким Кардашьян похвасталась своей фигурой после похудения. Отмечается, что после развода со своим супругом Канье Уэстом Ким заметно изменилась в весе. Поэтому многодетная мама стала все чаще удивлять поклонников пикантными фото.

Очередная серия фотоснимков Кардашьян появилась на ее страничке в популярной соцсети. Отправившись на отдых к берегу океана, теледива порадовала поклонников серией снимков в голубом бикини.

Ким остановила свой выбор на купальнике с треугольным лифом и крошечными плавками. Верх бикини отчетливо продемонстрировал эффектную грудь Кардашьян. А вот тонкие шлейки плавок подчеркнули пышные бедра модели. Голубой цвет купальника отлично сочетался со смуглой кожей Ким и гармонировал с водой океана и небесным сводом.

Поклонники звезды сразу же принялись обсуждать фотосессию Ким Кардашьян. Многие написали, что фото нереально красивые. Кто-то из комментаторов отметил: «Даже не знаю, на что смотришь больше: на Ким или на такой роскошный пейзаж».