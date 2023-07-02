Российская певица Анна Семенович улетела на летний отдых в Турцию. На своей страничке в популярной соцсети артистка опубликовала серию снимков в купальнике. Пост Анна сопроводила словами, что неважно, какой у тебя вес, а важно любить себя и быть счастливой.

Однако многие из подписчиков обвинили певицу в злоупотреблении фотошопом. «Если бы ты принимала себя, то не фотошопила бы фотографии», – написал один из комментаторов. Другой пользователь сравнил Семенович с российской экс-балериной Анастасией Волочковой, отметив, что с помощью фотошопа звезды стараются внушить окружающим улучшенную версию себя «вкалывая при этом очередную дозу гиалуронки и заедая мороженым». Другие же пользователи наоборот похвалили артистку за прекрасный внешний вид, отметив, что Семенович выглядит великолепно.

В свою очередь, Анна Семенович ответила хэйтерам, что человеку свойственно терять или набирать вес. И даже если женщина улучшит свою внешность у косметологов, то внутреннее состояние не поменяется, если она не изменит свое отношение к себе. Певица порекомендовала управлять мыслями, «меняя наши установки в голове. И совсем не важно сколько вы при этом весите!».