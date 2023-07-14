Сергей Денисенко заявил, что убил начальника отдела по мобилизационной работе Станислава Ржицкого по личным мотивам. Напомним, ранее он призвал, что был завербован украинскими спецслужбами.

Убийство произошло 10 июля. Правоохранители увидели в деле украинский след и без особого труда взяли подозреваемого с орудием убийства на руках.

Изначально Денисенко заявил о выполнении заказа украинских спецслужб. Практически одновременно с ним эту же информацию сообщили в Минобороны Украины. Но через пару часов ее опровергли.

Денисенко на суде также изменил показания. Он заявил, что с Главным управлением разведки Украины не работает, а для убийства у него были личные причины.

Станислав Ржицкий был командиром подводной лодки «Краснодар», но покинул эту должность в 2021 году. В специальной военной операции участия не принимал, но был занесен в список «врагов Украины».