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42-летний украинец, который подозревается в организации теракта на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самаре, задержан на границе. Он пытался улизнуть в Казахстан, но Федеральная служба безопасности не позволила ему этого сделать.

«Благодаря профессиональным и оперативным действиям органов ФСБ, предполагаемый организатор взрыва на территории Куйбышевского НПЗ — задержан в Оренбургской области при попытке выехать за пределы РФ. По предварительной информации, задержанный — является работником КНПЗ. Ранее он переехал в Россию с территории Украины», – сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Взрыв на Куйбышевском НПЗ произошел 28 июля. ФСБ сразу заподозрили украинца, который недавно переехал в Россию. Его удалось задержать при попытке пересечь границу.

По словам Хинштейна, теракт был организован с применением взрывного устройства, которое заложил задержанный.

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