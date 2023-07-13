В настоящий момент существует три сценария дальнейших событий в специальной военной операции на Украине. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что позитивным для Киева является только один из них.

Остальные два не вызывают оптимизма. Если ВСУ потерпят поражение в спецоперации и окончательно утратят освобожденные территории, то Украина через несколько лет исчезнет с карты мира как государство. То же самое произойдет и в случае, если Киев пойдет на подписание с Россией соглашения о линиях разграничения «Минск-3» или чего-то подобного. Это поможет выиграть время, но все равно страна исчезнет.

Единственный позитивный сценарий, по мнению Подоляка – это победа Украины. В данном случае страна скорее всего вступит в НАТО и ЕС, создаст эффективную армию и со временем превратится в доминирующую силу в регионе.