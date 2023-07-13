Следующая новость
ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В настоящий момент существует три сценария дальнейших событий в специальной военной операции на Украине. Советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что позитивным для Киева является только один из них.

Остальные два не вызывают оптимизма. Если ВСУ потерпят поражение в спецоперации и окончательно утратят освобожденные территории, то Украина через несколько лет исчезнет с карты мира как государство. То же самое произойдет и в случае, если Киев пойдет на подписание с Россией соглашения о линиях разграничения «Минск-3» или чего-то подобного. Это поможет выиграть время, но все равно страна исчезнет.

Единственный позитивный сценарий, по мнению Подоляка – это победа Украины. В данном случае страна скорее всего вступит в НАТО и ЕС, создаст эффективную армию и со временем превратится в доминирующую силу в регионе.

Вам может понравиться

Домработница Пугачевой признала, что той плохо в Израиле

Алла Пугачева вместе с «опальным» супругом Максимом Галкиным (признан физическим лицом, исполняющим функции иностранного агента в РФ) намеревается побывать летом в Латвии, где примет участие в музыкальном фестивале. Организовывают его

Командир роты разведки «Метис»: Десять бойцов ВДВ уничтожили около 60 солдат ВСУ

Десять разведчиков ВДВ РФ ликвидировали примерно 60 боевиков ВСУ, рассказал командир одной из разведывательных рот с позывным «Метис». Он сообщил, что подразделение было вынуждено вступить в стрелковый бой с превосходящими

ВТБ: почти в 4 раза вырос спрос на автокредиты для покупки машин из Китая

Эксперты ВТБ зафиксировали повышенный интерес у россиян к китайским машинам. С января по июнь на покупку продукции автопрома КНР было выдано примерно 7 тысяч кредитов на общую сумму 12,5 миллиардов