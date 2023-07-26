Украинские ВС под руководством британских инструкторов превратили в полигон Хмельницкую атомную электростанцию. Там они отрабатывают захват такого объекта, надеясь применить полученные навыки для штурма идентичной запорожской АЭС, сообщил «Московский комсомолец».

Издание приводит слова военного эксперта Андрея Кошкина об одержимости президента Украины Владимира Зеленского Запорожской станцией. Украинский лидер намерен разыграть на ЗАЭС драму и устроить ядерный шантаж Европы. Но для этого ВСУ сперва должны взять ее под контроль, поэтому и проводятся интенсивные тренировки.

На Хмельницкой АЭС всего 4 энергоблока, два из которых сейчас эксплуатируются в штатном режиме и компенсируют нехватку электроэнергии в украинской системе. Реакторы там установлены точно такие же, как на ЗАЭС, поэтому два остальных блока используются для тренировок ВСУ, бойцов которых натаскивают инструкторы из Великобритании.

По мнению аналитика, ЗАЭС является последним шансом Зеленского добиться хоть каких-то успехов, поэтому он не откажется от штурма атомной электростанции. Однако Россия отлично знает о его планах, поэтому не менее интенсивно готовится к отражению атаки.