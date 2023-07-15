В Урюпинске Волгоградской области пьяный водитель стал виновником смертельного ДТП, врезавшись в автомобиль сотрудника ДПС. В результате дорожного происшествия один сотрудник ДПС погиб на месте, еще три человека, в том числе и 12-летний ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает региональная пресс-служба ГУ МВД.

Сообщается, что 14 июля в 20:15 в Урюпинске сотрудник ДПС вместе со своим коллегой возвращался после службы домой на своем личном автомобиле ВАЗ-2107. Передвигаясь по ул. Большая Мушкетовская, водитель Chevrolet Lacetti, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выехал на полосу встречного движения, где он столкнулся с автомобилем ВАЗ-2107.

В результате дорожного происшествия 27-летний пассажир автомобиля ВАЗ от полученных травм скончался на месте, а водитель был доставлен в больницу. При этом водитель автомобиля Chevrolet вместе с 12-летним пассажиром также получили травмы.

Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель автомобиля Chevrolet Lacetti в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела.