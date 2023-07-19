На 47-летнего волгоградского бизнесмена Сергея Кадкина напал наемный убийца, который расстрелял авторитетного предпринимателя в рабочем поселке Городище. Произошло это практически на глазах жены и дочери жертвы.

Кадкин вместе с семьей вернулся домой. Жена с дочерью зашли в подъезд, а бизнесмен шел сзади. Киллер ждал его у дома на улице Ленина под видом курьера.

Когда предприниматель зашел в дом, наемный убийца выстрелил ему в спину. Изначально сообщалось об убийстве бизнесмена, однако врачи опровергли эти слухи. Они сообщили, что Кадкин находится в больнице скорой медицинской помощи №25, его состояние оценивается как стабильно тяжелое. Пока он помещен в реанимацию, никаких подробностей медики не сообщают.