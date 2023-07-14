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Врач-диетолог Маргарита Королева рассказала, что иногда ни диета, ни физическая активность не помогают человеку похудеть. Она назвала главные причины возникновения подобной проблемы, а также способы эффективного снижения веса.

По словам кандидата медицинских наук, первым делом перед попыткой похудения нужно проконсультироваться с врачом. Не исключено, что в организме имеются какие-то сбои, которые нужно предварительно устранить.

Это могут быть некорректная работа почек, щитовидной железы, иммунной системы, сосудов и сердца. Также человек в состоянии хронического стресса вряд ли сумеет добиться быстрого снижения веса.

Кроме того, причиной неудач может оказаться и неправильно выбранная диета. По словам Королевой, распространенными ошибками являются чрезмерное употребление соли, попытки уменьшить число потребляемых калорий, чтобы ускорить процесс. Также нежелательно есть вечером и особенно перед сном и питаться только 2 раза в день. Все это замедляет похудение.

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