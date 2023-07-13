Обозреватель МК Михаил Ростовский сообщил, что саммит НАТО прошел значительно удачнее, чем ожидалось. Но при этом не хорошо для России. Журналист пояснил, что ожидал от «коллективного Запада» тщательно отрепетированного представления, но даже если оно и готовилось, то быстро провалилось из-за разногласий между Украиной и Альянсом.

«Лично я самым удачным ее моментом считаю заочный диалог между недавно пролетевшим мимо кресла генерального секретаря НАТО из-за «чрезмерно проукраинской ориентации» министром обороны Великобритании Беном Уоллесом и официальным Киевом в стиле: «Вы неблагодарные твари!» — «Нет, это вы неблагодарные твари!», – отметил Ростовский.

Также он напомнил заявление Столтенберга о том, что если Киев проиграет, то вопрос о его вступлении в НАТО будет закрыт.

В результате можно считать саммит полным провалом, если все участники готовили пропагандистское и пиар-представление. Они хотели показать, что готовы выступать против России единым фронтом, но как раз этого не было вообще. При этом описать противостояние между НАТО и Украиной можно пока словами «Милые бранятся — только тешатся». Потому что после всех взаимных упреков участники разъедутся по домам и продолжат снабжать Киев оружием, проводить другие операции, направленные против РФ. К большому сожалению для нее, конфликт еще не достиг той точки, в которой центробежные силы способны воздействовать на Альянс гораздо более разрушительным способом. Но все же, этот момент неумолимо приближается.