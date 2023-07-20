Третью ночь подряд российские ВС наносят по военным объектам Украины удары возмездия за теракт на Крымском мосту. На этот раз под удар повторно попала Одесская, а также Сумская и Николаевская области.

В Одессе и в Черноморске (до «декоммунизации» – Ильичевск) удары пришлись по морским портам, также атаке подвергся рыбный порт между этими городами. По предварительной информации, для атаки использовались ракеты Х-22, «Калибры», «Ониксы» и дроны-камикадзе «Герань-2». Украинская ПВО ничего не смогла противопоставить данной атаке, цели успешно поражены.

Ракетные удары по портовой инфраструктуре успешно похоронили «зерновую сделку», пишут украинские СМИ.

Кроме того, зафиксированы взрывы в Николаеве и области, а также в Сумах. Какие цели поражались в этих регионах, пока не сообщается.