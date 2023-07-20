Военнослужащий украинской армии Евгений Голоднов рассказал свою историю, как он попал в плен к бойцам российской армии в зоне боевых действий. Соответствующий видеоролик был опубликован Министерством обороны Российской Федерации.

По словам украинского солдата, его отделение было прикомандировано к 28-му батальону. Для оборудования новых позиций с каждого отделения взяли по 4 человека, однако ни взводный, ни зам взводного, ни командир отделений не поехали на линию фронта.

На передовой Голоднов вместе с другим военнослужащим получил задание копать новые окопы. После того, как он целый день занимался оборудованием новых позиций, командир другого отделения приказал ему отдыхать. По словам командира, его должен был разбудить товарищ, когда наступит его смена идти на позиции.

В итоге, по словам пленного бойца ВСУ, его разбудили российские военнослужащие, которые заняли их позиции. По его словам, он был призван в армию в должности водителя, однако машины их отделению так и не досталось. Поэтому он вместе с другими бойцами занимали деньги, чтобы приобрести себе транспортное средство.