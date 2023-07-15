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Пленные украинские военные призвали соотечественников любыми способами уклоняться от мобилизации и не идти на фронт. Командование ВСУ посылает людей на убой, заявил один из боевиков.

Военнопленные рассказали, что их «мобилизовали» принудительно, забрали прямо из дома. Подготовки никакой не было, сразу сформировали подразделения и вывезли на передовую. При этом вооружили их крайне плохо.

«Был старый автомат, 1982 года, было четыре рожка патронов у меня, гранату выдали одну», – пояснил боец.

Прикрытие подразделения должна была обеспечивать американская боевая машина пехоты «Брэдли». Она регулярно выходила из строя, поэтому смысла в ее использовании никакого не было.

По словам военнослужащих, они сдались в плен при первой же встрече с российскими военными.

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