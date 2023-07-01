Как сообщает РИА Новости, по словам представителя аукциона Zorrilla письмо пассажира круизного лайнера «Титаник», отправленное родственникам за несколько дней до трагедии в 1912 году, было продано на торгах за 12 тысяч долларов. Аукцион проводился в Монтевидео.

По словам представителя аукционного дома, данное письмо написал уругваец Рамон Артагавейтия Гомес, который являлся пассажиром британского трансатлантического пассажирского парохода «Титаник».

Отмечается, что письмо было написано уругвайцем рукописным текстом на трех страницах. На аукцион оно было выставлено вместе с фото автора письма. Отмечается, что Рамон Артагавейтия Гомес отправил своей семье это письмо 12 апреля из Ирландии, где лайнер совершал свою последнюю остановку перед выходом в Атлантический океан.

Напомним, что британский трансатлантический пассажирский пароход «Титаник» затонул 14 апреля 1912 года. Официальной причиной трагедии является столкновение с айсбергом. Около 1500 людей погибло.