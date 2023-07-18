В отношении пилота частных джетов Артема Степанова Минфин США ввел санкции. Летчик обратился по этому поводу в суд. Иск был зарегистрирован в колумбийском окружному суде в конце июня 2023 года.

По словам Степанова, за встречу с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным на него были наложены американские санкции. Мало того, что с ним перестали общаться некоторые знакомые, он потерял возможность вести бизнес с иностранными партнерами, оформлять кредиты и ипотеку.

Отмечается, что Минюст США располагает доказательствами о сотрудничестве Степанова с Пригожиным. Российская фирма «Юниджет» оказывала услуги по управлению самолетом, на котором летал Евгений Пригожин. Степанов ранее являлся совладельцем данной фирмы и занимал должность директора данной компании.

По словам пилота, в санкционный список он был включен бездоказательно. Он рассказал, что Евгения Пригожина встречал всего лишь один раз в 2013 году. Степанов отметил, что основатель ЧВК обратился к нему за консультацией по услугам, предоставляемым его компанией. А с 2020 года Артем Степанов уже вышел из собственников компании «Юниджета».