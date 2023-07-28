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Отечественный шоу-бизнес сотряс новый скандал. Певица Слава, а также певица Любовь Успенская обвинили популярного пластического хирурга Тимура Хайдарова в проведении некачественной работы. По словам артисток, они не довольны результатами своих пластических операций, так как они были выполнены не профессионально.

21 июля певица Слава опубликовала в соцсетях кадры, в которых продемонстрировала свою грудь. По ее словам, она увеличивала у Хайдарова грудь, однако даже спустя год остались жуткие швы после операции. К тому, же помимо темных шрамов, ее грудь стала асимметричной. Артистка добавила, что другие недовольные результатами пластики, сделанной у Хайдарова молчат, так как переживают за свой имидж. «…Я не буду никакую компенсацию брать, я просто вам расскажу, что грудь у него делать не надо», – заявила Слава.

Артистку поддержала российская певица Успенская, назвавшая Хайдарова мясником. Она отметила, что в 2021 году  увеличивала у этого хирурга ягодицы, и результат ее не обрадовал.

В свою очередь, Тимур Хайдаров ответил, что операция певице Славе была сделана качественно и профессионально, однако артистка не выполняла всех рекомендаций, поэтому и возникли сложности во время реабилитации. На его защиту встали другие популярные российские артисты, среди которых Филипп Киркоров и Яна Рудковская.

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