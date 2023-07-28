В своем личном блоге певица Юлия Ковальчук рассказала откровенно о трудностях, с которыми столкнулась во время своей беременности в 40 лет. Артистка призналась, что на седьмом месяце она столкнулась с острыми болями из-за воспаления седалищного нерва, что принесло ей множество неудобств.

«Это был настоящий ад, я не могла даже пошевелиться без боли. Сказали, что такое состояние может продлиться до родов, но я не смирилась с этим. Ежедневно делала специальные упражнения на растяжку, и уже через 2 недели все пришло в норму», — поделилась звезда.

Юлия также отметила, что за время беременности набрала 14 килограммов и к девятому месяцу было трудно выполнять даже самые обычные повседневные дела, включая ходьбу.