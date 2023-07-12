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43-летняя российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) недавно посетила Турцию в рамках своих гастролей. В перерывах между своими выступлениями исполнительница решила насладиться морем и пляжем. Когда Слава увидела на пляже турецкого мужчину, предлагающего за деньги прокатиться на верблюде, то очень захотела оседлать животное.

Однако, когда исполнительница хита «Одиночество» решила взобраться на верблюда, животное завалилось на бок. Слава чуть ли не упала на песок. Конфузность ситуации была запечатлена на камеру. Однако артистка сама над собой посмеялась, опубликовав пост в соцсети.

«Бабуля Слава завалила верблюда!», – написала певица. Она также отметила, что на гастролях ей скучать не приходится, так как всегда происходят какие-то забавные ситуации.

Однако подписчики Славы не оценили данного поста Многие раскритиковали певицу за то, что она захотела прокатиться на верблюде, тем самым поощрила «издевательство над бедным животным». Пользователи написали, что верблюд, по всей вероятности, очень устал. Другие подчеркнули, что возможно животное больное.

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