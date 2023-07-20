ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Исполнительница Нюша (Анна Шурочкина) устроила распродажу собственной брендовой одежды. Она пытается продать 9 вещей и намеревается выручить за них 167,5 тысячи рублей.

Нюша заявляет, что вся одежда находится в хорошем состоянии и годиться для дальнейшего использования. Самым дорогим «лотом» в этой коллекции оказалось вечернее платье. Певица хочет реализовать его за 38 тысяч.

Помимо платья, Нюша продает также худи и юбки, цены на которые тоже составляют десятки тысяч рублей.

В мае текущего года подобную распродажу устроила также блогер Настя Ивлеева. Она продавала кожаную куртку, кроссовки, корсет и несколько других вещей. Суммарная их стоимость составила 659 тысяч рублей.

Ранее Нюша поделилась способом восстановления после родов, сообщив, что он совсем не для слабонервных Выяснилось, что певица использует иглоукалывание для поддержания формы.

Вам может понравиться

Появились новые кадры из «Марвелов» с Бри Ларсон

В ноябре должен выйти в мировой прокат кинокомикс от Marvel под названием “Марвелы”. По сюжету в фильме объединились три супергероини, среди которых предводителем является Капитан Марвел. Главную роль исполнила Бри

Daily Mail: итальянка украла медицинский халат, проникла в больницу и занялась сексом с мужем на каталке

Итальянка тайком проникла к мужу в больницу и занялась с ним сексом на глазах у других пациентов. Британское издание Daily Mail сообщило, что для этого женщина даже украла медицинский халат.

В Сочи полиция разыскивает пассажира автобуса №12, ударившего женщину по лицу

В Сочи в автобусе №12 произошел инцидент, в результате которого мужчина ударил женщину по лицу. Сейчас нападавший разыскивается правоохранительными органами. Мужчина стоял в автобусе рядом с женщиной и периодически трогал