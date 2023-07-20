Исполнительница Нюша (Анна Шурочкина) устроила распродажу собственной брендовой одежды. Она пытается продать 9 вещей и намеревается выручить за них 167,5 тысячи рублей.

Нюша заявляет, что вся одежда находится в хорошем состоянии и годиться для дальнейшего использования. Самым дорогим «лотом» в этой коллекции оказалось вечернее платье. Певица хочет реализовать его за 38 тысяч.

Помимо платья, Нюша продает также худи и юбки, цены на которые тоже составляют десятки тысяч рублей.

В мае текущего года подобную распродажу устроила также блогер Настя Ивлеева. Она продавала кожаную куртку, кроссовки, корсет и несколько других вещей. Суммарная их стоимость составила 659 тысяч рублей.

Ранее Нюша поделилась способом восстановления после родов, сообщив, что он совсем не для слабонервных Выяснилось, что певица использует иглоукалывание для поддержания формы.