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Российская певица Марина Максимова, выступающая под псевдонимом МакSим, рассказала, почему решила взять творческую паузу. Напомним, что минувшей весной исполнительница должна была дать концертный тур. Однако, спустя несколько выступлений в разных городах, певица решила взять временную творческую паузу. В Сочи артистка просто ушла со сцены, так как почувствовала себя плохо. Сначала Марина пыталась держаться на сцене, однако она начала путать слова и вовсе покинула ее.

Еще одно плохое выступление исполнительницы хита «Отпускаю» было в Твери. На этот раз певица не уходила со сцены, но было видно, что Марина еле стоит на ногах. Во время исполнения своей композиции МакSим даже не могла попасть в ноты.

Позже директор певицы заявил, что МакSим сейчас проходит реабилитацию после серьезной болезни. Затем артистка и вовсе объявила о творческой паузе в связи с состоянием здоровья. «Я восстанавливаюсь. Я слишком много взяла на себя больших туров и ответственности после болезни. Пришла к тому, что должна приводить свой организм в порядок», – призналась Марина Максимова.

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