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Российская певица Марина Амбросимова (МакSим) опубликовала на своей страничке в соцсети пост-обращение, в котором она рассказала, что причиной ее странного поведения во время выступления и срыва концертов является алкогольная зависимость.

Артистка написала, что свое чрезмерное эмоциональное перенапряжение она снимала при помощи крепких напитков. «Я пришла к тому, что это зависимость», – написала МакSим. Она отметила, что хочет побороть этот недуг, поэтому решилась на лечение в клинике.

По словам певицы, она решила лечь в клинику по собственной воле. И она уже находится там долгое время. МакSим регулярно навещают ее дети, близкие и друзья.

Напомним, что МакSим сорвала свое выступление в Сочи. Она не смогла нормально выступить  и просто ушла со сцены. Спустя месяц во время выступления в Твери зрители заметили, что она была не в состоянии стоять на сцене. Позже представители МакSим сообщили, что она находится на лечении, поэтому ее запланированные концерты были перенесены на другие даты.

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