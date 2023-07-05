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Любовь Успенская поделилась своими мыслями о том, как завоевать мужчину. По мнению певицы, важно сначала позволить мужчине полюбить себя, а затем показать, что чувства взаимны. Однако звезда советует поддерживать возлюбленного в состоянии некоторой неопределенности.

«Нет, ты не делаешь ничего плохого, но пусть он ощущает, что ты можешь его покинуть в любой момент. Такое влияние сильно воздействует на мужчин: это способно свести их с ума!» – поделилась своим опытом артистка.

Кроме того, Успенская призналась, что желает для своей дочери Татьяны Плаксиной партнера, который ценит традиционные ценности. Однако она отметила, что окончательное решение принадлежит дочери.

По словам певицы, вокруг дочери сейчас есть множество мужчин, претендующих на ее сердце, но пока не появилось ни одного серьезного кандидата.

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