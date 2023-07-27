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Певица Любовь Успенская, которая объединилась с певицей Славой в юридическом противостоянии со звездным хирургом Тимуром Хайдаровым, наконец высказала свою позицию по этому скандальному вопросу.

Напомним, что певицы наняли адвоката и собираются судиться с врачом из-за обвинений в вымогательстве.

В это время и другие звезды и медиа-деятели вспомнили о своем опыте операций у этого пластического хирурга. Например, блогер Доменика Лав рассказала, что в клинике Хайдарова заменили ей импланты, но новые оказались не той формы и объема, что она хотела.

Любовь Успенская отметила, что ей не понравился результат. По этой причине она все переделала у другого хирурга в другой клинике. Певица указала на низкий уровень профессионализма Хайдарова, обвинив его в том, что он в эфире тв-канала назвал ее вымогательницей и раскрыл врачебную тайну. Успенская добавила, что далее будет действовать строго по закону.

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