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Лена Катина, бывшая солистка группы «Тату», радует своих поклонников счастливыми новостями: несколько дней назад она стала мамой второй раз, подарив сына Дмитрию Спиридонову, которого назвали Демьяном. Восстановление после вторых родов — важный период, но Лена продемонстрировала свою фигуру в социальных сетях.

Певица опубликовала видео, на котором она стоит в изящном белом платье с открытыми плечами. Хотя тело артистки еще не полностью восстановилось, она уже сумела избавиться от большей части лишних килограммов.

Пользователи интернета заметили, что лицо Лены стало заметно стройнее. Некоторые фолловеры обратили внимание на выпирающий живот, который, конечно же, со временем исчезнет. Лена и ее возлюбленный пока предпочитают скрывать лицо своего новорожденного сына.

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