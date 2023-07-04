“Я вас застрелю, если вы не перестанете бросать вещи в артистов” – с такими словами на сцену во время одного из своих недавних концертов вышла британская певица Адель. В руках у артистки в этот момент было “ружьё”. Впрочем, произошедшее скорее напоминало шутку, чем реальную угрозу – в руках у Адель был T-shirt gun. Это специальное устройство, напоминающее ружьё, которое предназначено для метания футболок. Об этом пишет РИА “Новости” со ссылкой на издание Variety.

Впрочем, с другой стороны ситуация выглядит не слишком забавной, отмечает западное СМИ. В последнее время в Европе и США участились случаи, когда зрители кидают на сцену к исполнителю разные вещи. Некоторые из них даже попадают в артистов и становятся причиной травм.

К примеру, в Нью-Йорке в певицу Биби Рексу один из поклонников посчитал забавным бросить смартфон во время концерта. Гаджет прилетел артистке прямо в лицо, из-за чего её понадобилась медицинская помощь. А на концерте Pink в Лондоне неадекватная фанатка бросила на сцену к исполнительнице пакет с прахом своей матери.