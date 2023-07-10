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В 2007 году на конкурсе «Евровидение” в Хельсинки Россию представляла группа SEREBRO, а Украину — Андрей Данилко в образе Верки Сердючки. Андрей Данилко, высказавшись о происходившем, обвинил продюсера Максима Фадеева в заговоре.

Певец поделился своими впечатлениями от общения с девушками из группы SEREBRO на «Евровидении». Он отметил, что хотел быть ближе к ним, но они некоторое время держались в стороне. Андрей Данилко высоко оценил талант группы SEREBRO и считает, что это было только начало их карьеры.

По мнению Данилко, возможно, группа SEREBRO обиделась на него из-за того, что Украина заняла второе место на конкурсе, в то время как Россия заняла третье. Певец признается, что не знает, был ли заговор против него на конкурсе, но думает, что Максим Фадеев мог быть связан с этой ситуацией.

Данилко отмечает, что судьба вернулась к Максиму Фадееву бумерангом, так как он позднее разорвал связи с Первым каналом. Певец также замечает, что российская группа SEREBRO, возможно, до сих пор недовольна оценками, которые получила на конкурсе в 2007 году.

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