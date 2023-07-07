ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В Санкт-Петербурге 8 июля пройдет благотворительный аукцион, главной целью которого является сбор средств на дорогостоящую операцию для трехлетнего мальчика Миши Редкова.

Около 40 художников, фотографов и скульпторов из Творческого союза художников Санкт-Петербурга предоставили свои работы для благотворительной выставки-продаже «Сопричастность». Сотрудники благотворительного фонда «Алеша», помогающие собирать средства для Миши Редкова, устроят в последний день выставки специальный аукцион для помощи малышу.

Аукцион пройдет на втором этаже в арт-пространстве IFA, который расположен по адресу Невский проспект 60, 8 июля с 16 до 18 часов. Принять участие в благотворительном мероприятии можно будет любому желающему. Сотрудники фонда сообщили, что семья Миши собирает тридцать миллионов рублей для оплаты сложной операции на сердце малыша.

Сердце Миши Редкова расположено с правой стороны грудной клетки, из-за чего главные сосуды находятся не на своих местах.

Вам может понравиться

«E1»: Уральские красотки в купальниках устроили массовую фотосессию на пляже

Издание E1 показало, как уральцы спасаются от жары и опубликовало видеозапись из кемпинга Первоуральска. Для съемки был выбран жаркий день, поэтому в кемпинге оказалось очень много людей. Сотрудник по имени

Съемки фильма о Формуле 1 с Брэдом Питтом стартовали в Сильверстоуне

Появилась информация, что стартовали съемки нового голливудского фильма о Формуле 1 с Брэдом Питтом в главной роли. Первые сцены будут сняты во время предстоящего Гран При в Великобритании. В Сети

74-летняя Алла Пугачева вместе с семьей переезжает из Израиля в Юрмалу

На следующей неделе певица Алла Пугачева и ее супруг шоумен Максим Галкин (включен Минюстом России в список физических лиц-иноагентов) планируют приехать в Юрмалу и пробыть там до середины августа. С