В Санкт-Петербурге 8 июля пройдет благотворительный аукцион, главной целью которого является сбор средств на дорогостоящую операцию для трехлетнего мальчика Миши Редкова.

Около 40 художников, фотографов и скульпторов из Творческого союза художников Санкт-Петербурга предоставили свои работы для благотворительной выставки-продаже «Сопричастность». Сотрудники благотворительного фонда «Алеша», помогающие собирать средства для Миши Редкова, устроят в последний день выставки специальный аукцион для помощи малышу.

Аукцион пройдет на втором этаже в арт-пространстве IFA, который расположен по адресу Невский проспект 60, 8 июля с 16 до 18 часов. Принять участие в благотворительном мероприятии можно будет любому желающему. Сотрудники фонда сообщили, что семья Миши собирает тридцать миллионов рублей для оплаты сложной операции на сердце малыша.

Сердце Миши Редкова расположено с правой стороны грудной клетки, из-за чего главные сосуды находятся не на своих местах.