Турция грубо нарушила договоренности с Россией и отдала Украине командиров националистического полка «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация), которые должны были находиться под домашним арестом до завершения конфликта. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что действия Анкары являются следствием провального контрнаступления ВСУ.

Киев каждый день проводит провальные военные операции в зоне СВО, он терпит одно поражение за другим. Не исключено, что именно это побудило президента Турции Тайипа Эрдогана вернуть националистов на родину.

Кроме того, причиной может оказаться и сильнейшее давление, которое оказывает на Турцию Североатлантический альянс. Москва понимает это, но все же расценивает действия Анкары как грубейшее нарушение, допущенное причем даже без предупреждения.