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Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ходе общения с журналистами сообщил, что предложения для российского президента по ответу за атаку на Крымский мост, которое привело к разрушению дорожного полотна, находятся в процессе разработки.

В понедельник Владимир Путин провел совещание по ситуации с Крымским мостом и заявил, что необходимо разработать эффективные меры для повышения безопасности на мосту, поскольку нынешний инцидент стал уже вторым террористическим актом.

По словам Пескова, в настоящий момент еще вырабатываются меры и предложения, которые позволят повысить безопасность на мосту. Таким образом, пресс-секретарь главы государства отреагировал на вопрос журналистов об ответных мерах со стороны Российской Федерации после теракта на Крымском мосту.

Напомним, что около трех часов ночи 17 июля была совершена террористическая атака на Крымский мост при помощи двух надводных беспилотных аппаратов. Об этом сообщил национальный антитеррористический комитет.

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