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Бывший сотрудник разведывательного сообщества Дэвид Граш во время официальных слушаний в Конгрессе США заявил о существовании многолетней программы по изучению неопознанных летательных аппаратов (НЛО). По его словам, правительство располагает образцами «нечеловеческих» биологических останков с мест предполагаемого крушения НЛО. Об в своем материале сообщает издание The Guardian.

Дэвид Граш отвечал за анализ необъяснимых аномалий в Пентагоне вплоть до 2023 года. Официальные слушания в американском Конгрессе начались после июньских заявлений Граша о том, что правительство располагает инопланетными космическими кораблями. А в ходе слушаний он под присягой заявил о наличии у правительства образцов «нечеловеческих» биологических останков, которые были собраны на местах крушения НЛО.

Граш также сообщил, что, работая в Пентагоне, ему стало известно о многолетней правительственной программе по поиску разбившихся инопланетных кораблей с целью получения внеземных технологий путем обратного инжиниринга. Однако в доступе к данной информации в военном ведомстве ему отказали.

Во время слушаний Граш также заявил об «очень жестоких» последствиях своих публичных заявлений о существовании НЛО и правительственной программы по их изучению.

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