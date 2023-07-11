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Критики не поскупились на восторженные отзывы о фильме “Барби”, премьера которого прошла в Лос-Анджелесе. Пока картину видело лишь ограниченное число людей – мировая премьера состоится только 21 июля – однако, судя по отзывам посмотревших ленту, она удалась. Об этом пишет “Российская газета”.

Критики единодушно склоняются к тому, что Марго Робби (Барби) и Райан Гослинг (Кен) не просто справились со своими ролями, а создали незабываемые образы. Причём игру Гослинга некоторые критики оценивают, как серьёзную заявку на “Оскар”. Несмотря на то, что к самой истории у некоторых посмотревших фильм остались вопросы, саму картину называют “забавной и очень умной”, а также “превосходящей ожидания”.

Хвалят критики и режиссёра Грету Гервиг, заявляя: по фильму видно, что постановщик выложилась на полную – отчего получился отличный результат.

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