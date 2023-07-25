Руководство Соединенных Штатов Америки отправляет военную помощь вооруженным силам Украины для защиты своей территории внутри границ государства. Об этом в беседе с журналистом Fox News заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

Комментируя атаку украинских беспилотников на Москву Райдер подтвердил, что Пентагон передает украинской армии вооружение исключительно для защиты своей территории и разрешает применять ее только в границах своего государства. Также Райдер подчеркнул, что информацию об атаке БПЛА на мост должно комментировать руководство Украины.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об атаке украинских беспилотников по двум нежилым зданиям в Москве. Пострадавших среди мирного населения и серьезных разрушений городской инфраструктуры нет. При этом Министерство иностранных дел Российской Федерации подчеркнуло, что действия киевского режима по организации атаки БПЛА на Москву не имели никакого военного смысла.