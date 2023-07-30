Министерство обороны США поспособствовало тому, чтобы спутниковая связь Илона Маска Starlink, предоставленная для ВСУ, не была отключена без разрешения ведомства. Отмечается, что американское правительство подписало контракт с SpaceX на закупку 300-400 терминалов, действующих в защищенном режиме. Об этом сообщает The New York Times.

По информации обозревателей американского издания, когда терминалы Starlink поступят на территорию Украины, то без ведома Пентагона они не могут быть отключены. Американские власти заявили, что украинским военнослужащим теперь можно не опасаться, что они останутся без связи в самый ответственный момент. Договор между Минобороны США и компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску, на закупку терминалов спутниковой связи был заключен еще в минувшем году.

Американская спутниковая система Starlink появилась на территории Украины в феврале 2022 года, когда Россия начала специальную военную операцию.