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Российская певица Пелагея вышла в свет в миди-платье нюдового оттенка с гороховым принтом. Из-за выбранного цветового оттенка, казалось, будто платье певицы надето на обнаженное тело без белья. В этом наряде Пелагея появилась на фестивале «Голосящий КиВиН 2023», проходящем в Светлогорске.

Главный акцент в платье был сделан на линии талии при помощи драпировки с брошью, имитирующей пояс. Благодаря этому приему фигура знаменитости выглядела невероятно женственно. В качестве аксессуаров певица решила надеть на шею тонкое золотое колье, а на руку золотой браслет.

Макияж певицы был выполнен с акцентом на глаза. Губы певицы были накрашены помадой естественного розового оттенка. Волосы Пелагеи были оформлены в небрежные локоны и собраны на затылке. Пелагея не стала нарушать гармоничность своего образа ярким цветом ногтей и остановилась на покрытии нюдового оттенка.

37-летняя знаменитость опубликовала свой снимок на страничке в соцсети и подписала его: “Сегодня в Светлогорске на съемках КВН в составе жюри”.

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