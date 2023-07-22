В Запорожской области целая группа военных корреспондентов попала под удар кассетных суббоеприпасов ВСУ. В результате этой атаки погиб военкор Ростислав Журавлев. Семен Пегов, который ведет тг-канал WarGonzo, уверен, что боевики украинской армии объявили охоту на российских журналистов.

«Ни для кого не секрет, что охота на наших военкоров для ВСУ — задача из числа приоритетных. Тем более когда речь идет сразу о нескольких съемочных группах ведущих каналов и изданий, оказавшихся сразу в одной точке», – цитирует Пегова портал News.ru.

Военкор выразил соболезнования родным и близким Журавлева, отметил, что дома у него остались супруга и двое детей.

Ростислав Журавлев снимал сюжет об обстреле мирных населенных пунктов Запорожской области со стороны украинских боевиков. В этот момент он сам попал под удар вместе с группой коллег. Остальным военным корреспондентам уже ничего не угрожает.