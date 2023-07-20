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Валерий Улеев, изнасиловавший и задушивший 7-летнюю девочку в Екатеринбурге в 2004 году, подал прошение на УДО. Отмечается, что до окончания срока преступнику осталось отсидеть в тюрьме чуть больше года. По сообщению пресс-службы прокуратуры Свердловской области, решением суда было принято отказать гражданину Улееву в досрочном освобождении.

Осужденный совершил надругательство и убийство ребенка в 2004 году в Верхней Сысерти Свердловской области. 7-летняя девочка была найдена мертвой в безлюдном месте. Отмечается, что Улеев заманил ребенка мороженым, а затем изнасиловал. Испугавшись, что девочка расскажет о его поступке, он задушил ее и спрятал тело.

Приговор педофилу и убийце был вынесен Свердловским областным судом. Улеев был приговорен к лишению свободы сроком на 20 лет. В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что в администрации колонии считают нецелесообразным освобождать осужденного за убийство и педофилии условно-досрочно. Стоит отметить, что свою вину в содеянном Улеев не признал.

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