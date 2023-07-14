Очередной выпуск телепроекта «Выжить в Дубае» выйдет на канале ТНТ 16 июля. В этом выпуске зрители узнают о последствиях скандала, связанного с участием актрисы Анны Хилькевич.

В минувшем выпуске реалити-шоу актриса Анна Хилькевич обескуражила, как участников проекта, так и многих зрителей своим поступком. Она смогла победить в испытании на вылет, но при этом отказалась возвращаться в свою команду, состоящую из звёздных участников. Анна обратилась с просьбой к ведущим Павлу Воле и Ляйсан Утяшевой позволить ей перейти в народный коллектив.

Решение Хилькевич стало шоком для всех участников проекта. По словам лидера звездной команды экс-футболиста Павла Мамаева, Анна поступила предательски, сделав такой выбор. «Безусловно, она в моих глазах просто упала как человек. Мне прямо противно», – заявил спортсмен.

В то же время участники народной команды не знают, как относиться к вхождению к ним Хилькевич. С одной стороны, она знает слабые стороны их соперников, с другой стороны – могут ли участники народной команды доверять актрисе.