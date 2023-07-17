ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Актер Патрик Уилсон, который блестяще справился с главной ролью в экранизации комикса «Хранители», выразил свое восхищение проницательностью режиссера Зака Снайдера. Он назвал фильм потрясающим и отметил, что Снайдер смотрел в будущее, так как его работа привела к появлению «Мстителей» и других картин по сюжетам комиксов.

Он также сообщил, что является режиссером фильма «Астрал 5: Красная дверь». Уилсон пытается подражать Снайдеру, который сумел сделать великолепную картину «Хранители». Именно такие фильмы нужны зрителям, они не такие мрачные, как все остальные и оставляют в духе хороший след.

Напомним, что фильм «Хранители» Зака Снайдера, в котором Уилсон сыграл роль Ночной Совы, вышел на экран в 2009 году. Спустя 10 лет появились еще одни «Хранители», но уже от режиссера Дэймона Линделофа и канала HBO. Но в нем данного персонажа не было.

Вам может понравиться

Пушилин: регистрация епархий Донбасса в правовом поле России облегчит жизнь приходов

Мариупольская, Донецкая, Славянская и Горловская епархии намерены присоединиться к Русской православной церкви. Это решение поддержал исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин. Он написал, что Украина сейчас пытается искоренить каноническое православие

Опубликован рейтинг самых популярных моделей на вторичном авторынке в РФ: владельцы назвали их сильные и слабые стороны

Сотрудники портала «Авто.ру» проанализировали комментарии владельцев самых популярных моделей автомобилей с пробегом, представленных на вторичном рынке в Российской Федерации. Автолюбители рассказали о преимуществах и недостатках каждой из моделей, представленной в

ВО: свои неудачи в контрнаступлении Украина переводит в критику НАТО

Западные СМИ пишут, что Украина прямо обвиняет в провале своего контрнаступления США и НАТО. Президент Владимир Зеленский и главком ВСУ Валерий Залужный в своих интервью беспрерывно говорят, что НАТО не