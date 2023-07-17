Актер Патрик Уилсон, который блестяще справился с главной ролью в экранизации комикса «Хранители», выразил свое восхищение проницательностью режиссера Зака Снайдера. Он назвал фильм потрясающим и отметил, что Снайдер смотрел в будущее, так как его работа привела к появлению «Мстителей» и других картин по сюжетам комиксов.

Он также сообщил, что является режиссером фильма «Астрал 5: Красная дверь». Уилсон пытается подражать Снайдеру, который сумел сделать великолепную картину «Хранители». Именно такие фильмы нужны зрителям, они не такие мрачные, как все остальные и оставляют в духе хороший след.

Напомним, что фильм «Хранители» Зака Снайдера, в котором Уилсон сыграл роль Ночной Совы, вышел на экран в 2009 году. Спустя 10 лет появились еще одни «Хранители», но уже от режиссера Дэймона Линделофа и канала HBO. Но в нем данного персонажа не было.