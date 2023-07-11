Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что многие люди видят в России страну, которая не дает прийти в мир антихристу. Священнослужитель отметил, что «люди, в том числе на Западе, взирают на Россию с большим вниманием и надеждой как на последний оплот».

10 июля Патриарх Кирилл совершил освящение малого храма, возведенного в честь святого апостола Андрея Первозванного. Храм находится на Оборонном острове Валаамского архипелага. Он также заявил, что Русская православная церковь сохранила веру для «нашего народа».

По словам патриарха, все люди должны осознать, что Россия является преградой для тотального господства зла, иными словами – пришествия антихриста. Он добавил, что каждый обязан осознать миссию Церкви на данный момент – великая духовная ответственность за свой народ, за страну и за весь мир.

Отметим, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 8 по 12 июля осуществляет визит на Валаам и Санкт-Петербургскую митрополию.