ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что многие люди видят в России страну, которая не дает прийти в мир антихристу. Священнослужитель отметил, что «люди, в том числе на Западе, взирают на Россию с большим вниманием и надеждой как на последний оплот».

10 июля Патриарх Кирилл совершил освящение малого храма, возведенного в честь святого апостола Андрея Первозванного. Храм находится на Оборонном острове Валаамского архипелага. Он также заявил, что Русская православная церковь сохранила веру для «нашего народа».

По словам патриарха, все люди должны осознать, что Россия является преградой для тотального господства зла, иными словами – пришествия антихриста. Он добавил, что каждый обязан осознать миссию Церкви на данный момент – великая духовная ответственность за свой народ, за страну и за весь мир.

Отметим, что Патриарх Московский и всея Руси Кирилл с 8 по 12 июля осуществляет визит на Валаам и Санкт-Петербургскую митрополию.

Вам может понравиться

Украина помогла России завладеть секретами ракеты-невидимки Storm Shadow

В руках России оказался чрезвычайно ценный трофей – крылатая ракета Storm Shadow, которую совместно производят Великобритания и Франция. О захвате ракеты заявил руководитель Военно-технического центра «Царские волки» Дмитрий Рогозин. Он

Фильм “Гипнотик” стал лидером проката в России и странах СНГ

65 миллионов рублей. Столько собрал в России и странах СНГ триллер “Гипнотик”. Этот показатель позволил киноленте стать лидером проката минувших выходных. Об этом сообщает портал Kinobusiness. Лента Роберта Родригеса, главную

Украинские власти эвакуируют госучреждения из Харьковской области

Вооруженные силы Российской Федерации за несколько последних суток значительно продвинулись на Купянском направлении. Российским бойцам удалось освободить ряд территорий на востоке Харьковской области. Такое заявление было сделано подполковником НМ ЛНР