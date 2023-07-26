В Нижней Саксонии в Германии хотят существенно ограничить расход пресной воды. Такое заявление сделал министр энергетики и окружающей среды региона.

Он пояснил, что причиной запрета стали неблагоприятные погодные условия и засуха. Сейчас запрещается осуществлять полив садов и газоном днем, но не исключено, что запрет будет ужесточен в будущем.

Политик заявил, что из-за жестких ограничений выращивание томатов, кабачков, огурцов и клубники станет нерентабельным, так как эти культуры требуют постоянного полива. Хольгер Хеннис, возглавляющий продовольственную ассоциацию, считает, что ни к чему хорошему это не приведет. Овощи придется везти из других стран, что приведет к их существенному подорожанию.