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В ночь на пятницу 21 июля влюбленная парочка не смогла сдержать страстный порыв и решила заняться сексом прямо у Вечного огня на постаменте памятника Славы в Воронеже. Возмущенные очевидцы сняли происходящее на камеру и распространили видео в социальных сетях.

Судя по опубликованным кадрам, молодых людей не смутило оживленное место с многочисленными прохожими, и они действительно решили предаться любовным утехам, сидя на постаменте памятника Славы. Девушка приподняла юбку и присела на коленки к своему парню, после чего парочка начала совершать поступательно-возвратные телодвижения.

Один из очевидцев данного действа решил обратиться в полицию с жалобой на непристойное поведение молодых людей в общественном месте. В пресс-службе Воронежского управления МВД сообщили, что уже начали проверку по данному факту.

При этом в комментариях один из воронежцев раскритиковал оператора, который снял на камеру непристойное поведение молодых людей. По его словам, поступок пары объясняется их возрастом – молодежь всегда хулиганит. Однако он задается вопросом, с какой целью данное видео необходимо было распространять в Сети.

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