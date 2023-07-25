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Врачи Сызранской ЦГРБ рассказали, что серьезное ухудшение или потеря памяти может оказаться проблемой не только пожилых людей. Даже в относительно молодом возрасте можно «превратиться в овощ», если не прислушиваться к мнению специалистов.

По словам медиков, существует пять ключевых факторов, которые негативно влияют на память человека.

Так, серьезные риски ухудшения памяти провоцируют недосыпание и неправильное питание. Если регулярно наблюдается дефицит сна, полноценная мозговая деятельность в дневное время является невозможной. Что касается питания, важно употреблять продукты, содержащие Омега-3 и холин. К ним относятся оливковое масло, орехи, морские водоросли и рыба, куриные яйца.

Третий вредный для памяти фактор – это сидячий образ жизни. Он снижает продуктивность мозга, так как поступление в него кислорода сильно ограничивается из-за замедления кровоснабжения. Поэтому физическая активность является необходимостью.

Мозгу периодически необходимо расслабляться и отдыхать, чтобы работать максимально продуктивно. Но если человек постоянно пытается выполнять несколько задач одновременно, он просто не дает мозгу передышки. Не стоит также постоянно использовать мобильные приложения даже для решения простейших задач. Это слишком расслабляет мыслительный орган, из-за чего он перестает думать сам, а ждет помощи извне.

Последний фактор, ведущий к потере памяти – это постоянные стрессы и тревожные состояния. Они не дают человеку концентрироваться на конкретных задачах, из-за чего когнитивные способности со временем ухудшаются.

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