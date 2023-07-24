Французские палеопатологи провели исследование останков Сулеймана ал-Халеби, который убил главнокомандующего Восточной армией в Египте Жана-Батиста Клебера летом 1800 года.

Ученые обнаружили на его костях переломы, свидетельствующие о полученных им травмах во время казни и возможно, незадолго до нее. Это первый случай, когда исследователи описали травмы, которые были причинены человеку, посаженному на кол.

Сулейман ал-Халеби был пойман примерно через час после того, как он убил Клебера. Вскоре после этого его казнили публично. Ему сначала сожгли правую руку, а затем палач вбил кол в его задний проход. После нескольких часов мучений, солдат дал ал-Халеби что-то выпить, и моментально прекратилось его страдание.

Останки Сулеймана ал-Халеби впоследствии передали французскому естествоиспытателю Жоржу Леопольду Кювье.