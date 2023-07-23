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Соединенные Штаты могут взять на себя сопровождение сухогрузов с зерном с Украины в Черном море. Экс-командующий войсками Североатлантического альянса в Европе Джеймс Ставридис заявил, что если Россия будет чинить этому препятствия, США могли бы наносить удары по кораблям Черноморского флота.

Он напомнил об операции «Твердые намерения», которую Соединенные Штаты вместе с союзниками по НАТО проводили в Персидском заливе в ходе войны между Ираком и Ираном. Тогда флот США конвоировал танкеры с нефтью.

Сейчас Вашингтон вместе с Турцией, Болгарией и Румынией могут взять на себя сопровождение кораблей с зерном. Альянсу необходимо предупредить Россию об этом и атаковать ее корабли, если они будут препятствовать транспортировке зерна.

Напомним, 17 июля Россия отказалась от сделки и заявила, что с 20 числа любые корабли, следующие в порты Украины будут считаться военными целями. Причиной стало несоблюдение другими участниками условий РФ. Кроме того, Москва небезосновательно считает, что зерновая сделка использовалась Западом для перевозки на Украину оружия и для организации терактов на Крымском мосту.

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