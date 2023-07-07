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Использование финских машин разминирования на базе танков Leopard превратилось для ВСУ в настоящую проблему. Все дело в том, что техника не выдерживает жаркого украинского климата и глохнет под палящим солнцем.

Сейчас в распоряжении ВСУ осталось всего три таких машины. Они пытаются задействовать их на Ореховском направлении, чтобы прорваться сквозь минные заграждения ВС РФ, но не могут, так как постоянно возникают сбои в работе техники, передает портал «Военное обозрение». Решить проблему помогло бы охлаждение двигателей, но в ходе боевых действий заниматься ним нет ни возможности, ни времени.

На вооружении Финляндии стоят машины разминирования на базе советских танков Т-55. Инженеры попытались создать такую технику на базе «Леопардов», для чего купили у Германии танки. Но в зимний период с работой новых машин возникли сложности, поэтому их отправили на Украину в качестве военной помощи.

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