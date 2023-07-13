Российские ВС впервые в ходе специальной военной операции задействовали крышные мины ПТКМ-1Р. По внешнему виду они напоминают прыгающий огнетушитель, причем их «прыжков» боевики ВСУ совершенно не ожидали.

Главная особенность этих мин – это наличие интеллектуального взрывного устройства. Оно обнаруживает вражеский танк или БМП с дистанции в 250 метров и самостоятельно наводится на его крышу или другой уязвимый участок брони. В результате у боевой машины в прямом смысле «сносит башню». Также мины оснащены функцией самоуничтожения, которая срабатывает через 10 дней после установки.

Боевики ВСУ поняли, что происходит, только после отступления с поля боя, где новые мины немного проредили ряды их техники. Командование украинской армии заявило о применении новой разновидности противотанковых мин.

ПТКМ-1Р были запущены в серийное производство только в 2020 году.