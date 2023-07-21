Игорь Кудряков, который создал сервис доставки продовольственных и других товаров «Служба 77», обнаружен в собственной квартире в Москве. По предварительным данным, умер он от онкологического заболевания, от которого давно и безуспешно лечился.

«Накануне в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы найден мертвым Игорь Кудряков. По предварительным данным, причиной смерти бизнесмена стало онкологическое заболевание», – цитирует ТАСС слова представителей экстренных служб.

«Служба 77» была создана в начале нулевых годов. Кудряков вошел в совет директоров компании. Также он занимал и другие должности, возглавлял в Норильске крупную торговую фирму, а в Москве некоторое время был заместителем руководителя главного управления Государственной жилищной инспекции.

Отмечается, что на теле 63-летнего предпринимателя нет никаких следов насилия.