ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Игорь Кудряков, который создал сервис доставки продовольственных и других товаров «Служба 77», обнаружен в собственной квартире в Москве. По предварительным данным, умер он от онкологического заболевания, от которого давно и безуспешно лечился.

«Накануне в своей квартире на Кудринской площади в Пресненском районе Москвы найден мертвым Игорь Кудряков. По предварительным данным, причиной смерти бизнесмена стало онкологическое заболевание», – цитирует ТАСС слова представителей экстренных служб.

«Служба 77» была создана в начале нулевых годов. Кудряков вошел в совет директоров компании. Также он занимал и другие должности, возглавлял в Норильске крупную торговую фирму, а в Москве некоторое время был заместителем руководителя главного управления Государственной жилищной инспекции.

Отмечается, что на теле 63-летнего предпринимателя нет никаких следов насилия.

Вам может понравиться

Девочку, выброшенную на мусорник в Челябинске, удочерит семейная пара

Ребенка, который был выброшен на мусорник в Челябинке, хочет удочерить семейная пара. Отмечается, что родителями ребенка являются бездомные, которые в такой способ решили избавиться от малютки. Сейчас будущие приемные родители

Координатор подполья Николаева Лебедев сообщил об ударах ВС РФ по порту и верфи

Массированный удар по Николаеву позволил ВС РФ уничтожить несколько важных военных объектов, сообщил глава местного подполья Сергей Лебедев. Он рассказал, что одна из ракет попала по гостинице «Ингул» в областном

Замгенсека НАТО: конфликт с Россией не входит в планы альянса

Во время саммита стран НАТО в Вильнюсе президенту Владимиру Зеленскому дали чётко понять, почему Украину пока не готовы видеть членом альянса. Подробности раскрыл заместитель генерального секретаря организации Мирча Джоанэ –